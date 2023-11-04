FAカップ
team-logo
5 - 1
終了
team-logo
アリ・アル・ハマディ 23'ジェームス・ティリー 45' + 2', 61'ジョシュ・デイヴィソン 65'C. Lemonheigh-Evans 70'
R. Street 76'
(HT 2-0) (終了 5-1)

AFCウィンブルドン 対 チェルトナムタウン結果＆スタッツ,