FAカップ
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1 - 3
終了
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ジェイク・リーブス 17' (pk)
ジョシュ・デイヴィソン 8' (og)アクセル・トゥアンゼベ 40'ジャック・テイラー 90'
(HT 1-2) (終了 1-3)

AFCウィンブルドン 対 イプスウィッチタウン結果＆スタッツ,