ブンデスリーガ
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0 - 3
終了
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セップ・ファン・デン・バーグ 18' (og)アレックスグリマルド 59'ヨナス・ホフマン 65'
(HT 0-1) (終了 0-3)

1. FSV マインツ 05 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,