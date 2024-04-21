J2 リーグ
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2 - 1
終了
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井林章 27'Mikuto Fukuda 50'
オリグバッジョ・イスマイラ 83'
(HT 1-0) (終了 2-1)

鹿児島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC 対 栃木SC結果＆スタッツ,