J2 リーグ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
Shota Suzuki 76'Seiya Take 90' + 2'
Akito Tanahashi 54' (pk)
(HT 0-0) (終了 2-1)

鹿児島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC 対 徳島ヴォルティス結果＆スタッツ,