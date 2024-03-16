J2 リーグ
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4 - 2
終了
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藤本憲明 21', 25' (pk)米澤令衣 29'西堂久敏 79'
小森ひいろ 10'呉屋大翔 76'
(HT 3-1) (終了 4-2)

鹿児島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC 対 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉結果＆スタッツ,