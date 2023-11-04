FAカップ
team-logo
3 - 2
終了
team-logo
K. Ehibhatiomhan 3'ハーベイ・ニブス 64'ルイス・ウィング 68'
アレックスギルビー 39'M. Dean 90' + 3'
(HT 1-1) (終了 3-2)

読む 対 ミルトン・キーンズ・ドンズ結果＆スタッツ,