J2 リーグ
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2 - 1
終了
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矢村健 58'Anderson Chaves 90' + 8'
佐藤玲 52'
(HT 0-0) (終了 2-1)

藤枝MYFC 対 ザスパクサツ群馬結果＆スタッツ,