J1 リーグ
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1 - 3
終了
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藤尾翔太 27'
小見洋太 24'藤原奏哉 45'ミンギュチャン 52' (og)
(HT 1-2) (終了 1-3)

町田ゼルビア 対 アルビレックス新潟結果＆スタッツ,