J1 リーグ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
池田正己 7'
脇坂泰斗 24'エリソン 56'
(HT 1-1) (終了 1-2)

湘南ベルマーレ 対 川崎フロンターレ結果＆スタッツ,