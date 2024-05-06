J1 リーグ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
Sho Fukuda 25'阿部浩之 46'
ケイマン富樫敬 13'
(HT 1-1) (終了 2-1)

湘南ベルマーレ 対 サガン鳥栖結果＆スタッツ,