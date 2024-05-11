J2 リーグ
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4 - 0
終了
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中村亮太郎 1'北川航也 43'住吉ジェラニ 68'Motoki Nishihara 82'
(HT 2-0) (終了 4-0)

清水エスパルス 対 鹿児島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC結果＆スタッツ,