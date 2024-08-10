J2 リーグ
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4 - 0
終了
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カルリーニョス 20'宇野禅斗 27'原輝綺 45' + 1'アブドゥルアジズ薬部 75'
(HT 3-0) (終了 4-0)

清水エスパルス 対 ザスパクサツ群馬結果＆スタッツ,