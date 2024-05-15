J1 リーグ
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
安居海渡 42'渡辺凌磨 55'チアゴサンタナ 77'
(HT 1-0) (終了 3-0)

浦和レッズ 対 京都サンガ結果＆スタッツ,