J2 リーグ
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2 - 2
終了
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草野侑希 57'Shunsuke Saito 66'
伊藤翔 76'高橋敏樹 87'
(HT 0-0) (終了 2-2)

水戸ホーリーホック 対 横浜FC結果＆スタッツ,