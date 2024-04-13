J2 リーグ
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2 - 2
終了
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石浦大雅 25'Riki Matsuda 49'
Masayoshi Endo 60'野嶽寛也 90' + 7'
(HT 1-0) (終了 2-2)

愛媛FC 対 鹿児島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC結果＆スタッツ,