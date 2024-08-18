J2 リーグ
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3 - 2
終了
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Ye-Chan Yu 35'藤原悠太 46'窪田良 85'
安田健信 2'野村直輝 10' (pk)
(HT 1-2) (終了 3-2)

愛媛FC 対 大分トリニータ結果＆スタッツ,