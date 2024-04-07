J2 リーグ
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2 - 2
終了
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Riki Matsuda 12'Sora Ogawa 70'
Yuta Fukazawa 68' (og)斉藤慶太 90' + 2'
(HT 1-0) (終了 2-2)

愛媛FC 対 ファジアーノ岡山結果＆スタッツ,