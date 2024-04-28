J2 リーグ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
橋本拳人 74'渡大生 90' + 5'
國分伸太郎 45' + 1'
(HT 0-1) (終了 2-1)

徳島ヴォルティス 対 モンテディオ山形結果＆スタッツ,