J2 リーグ
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1 - 5
終了
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杉本太郎 57'
三平和司 8'宮崎純真 19', 62'エドゥアルド・マンチャ 78'ピーター・ウタカ 86'
(HT 0-2) (終了 1-5)

徳島ヴォルティス 対 ヴァンフォーレ甲府結果＆スタッツ,