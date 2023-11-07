AFCチャンピオンズリーグ1
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3 - 1
終了
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李源一 54'ハンジンクウェン 65' (og)クリザン 75' (pk)
キム・ドヒョク 90' + 2'
(HT 0-0) (終了 3-1)

山東泰山 対 仁川ユナイテッド結果＆スタッツ,