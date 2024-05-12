J2 リーグ
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
長沢駿 12'野村直輝 54'
Ben Duncan 80' (pk)Reiya Morishita 83'
(HT 1-0) (終了 2-2)

大分トリニータ 対 愛媛FC結果＆スタッツ,