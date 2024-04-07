J2 リーグ
team-logo
1 - 3
終了
team-logo
渡邉新 40'
佐藤大樹 4'梶谷政仁幸仁 13' (pk)青木翔大 90' + 1'
(HT 1-2) (終了 1-3)

大分トリニータ 対 ブラウブリッツ秋田結果＆スタッツ,