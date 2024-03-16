J1 リーグ
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1 - 2
終了
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Kosuke Hara 84'
藤尾翔太 53'イブラヒム・ドレセビッチ 66'
(HT 0-0) (終了 1-2)

北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 対 町田ゼルビア結果＆スタッツ,