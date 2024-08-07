J1 リーグ
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3 - 2
終了
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ラファエルエリアス 59'原大智 71'マルコトゥリオ 79'
パトリック 5', 19'
(HT 0-2) (終了 3-2)

京都サンガ 対 名古屋グランパス結果＆スタッツ,