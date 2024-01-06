FAカップ
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2 - 1
終了
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ミレタ・ラジョビッチ 76'トム・デレ・バシル 90' + 5'
ジョー・クイグリー 28'
(HT 0-1) (終了 2-1)

ワトフォード 対 チェスターフィールド結果＆スタッツ,