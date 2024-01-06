クープドゥフランス
team-logo
4 - 0
終了
team-logo
ジョーダンポピノー 6', 58'Loic Gagnon 11'Nael Arzalai 78'
(HT 2-0) (終了 4-0)

ロモランタン 対 CS Le Moule結果＆スタッツ,