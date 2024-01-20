クープドゥフランス
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1 - 3
終了
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ストーン・ムザリモジャ・マンボ 21'
ウィサムベンイェダー 10' (pk), 50', 58'
(HT 1-1) (終了 1-3)

ロデズ 対 モナコ結果＆スタッツ,