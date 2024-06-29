J2 リーグ
team-logo
4 - 0
終了
team-logo
江崎拓郎 28'竹本雄飛 31'大西遼太郎 69'Shun Osaki 84'
(HT 2-0) (終了 4-0)

ロアッソ熊本 対 愛媛FC結果＆スタッツ,