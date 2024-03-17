J2 リーグ
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0 - 6
終了
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照山颯人 9', 70'Yoshihito Kondo 28'Kaina Tanimura 50'Daiki Yamaguchi 75'田代琉賀 80' (og)
(HT 0-2) (終了 0-6)

ロアッソ熊本 対 いわきFC結果＆スタッツ,