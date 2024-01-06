クープドゥフランス
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2 - 2PK 3 - 4
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ジェレミービリー 66', 70'
アントワーヌ・ミル 45' + 4'ヴィンセント・ピレス 90' + 6'
(HT 0-1) (終了 2-2)

レ・ゼルビエ 対 シャトールー結果＆スタッツ,