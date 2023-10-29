ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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フロリアン・ヴィルツ 36'ヨナス・ホフマン 60'
マヌエル・グルデ 70'
(HT 1-0) (終了 2-1)

レバークーゼン 対 SCフライブルク結果＆スタッツ,