ブンデスリーガ
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3 - 2
終了
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ジェレミー・フリンポン 24'ヨナタン・ター 35'フロリアン・ヴィルツ 64'
ダニ・オルモ 39'生駒ロイス・オペンダ 71'
(HT 2-1) (終了 3-2)

レバークーゼン 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,