ブンデスリーガ
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4 - 1
終了
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ヴィクター・オコー・ボニフェイス 9', 74' (pk)ヨナス・ホフマン 63'アミン・アドリ 82'
エレン・ディンクチ 58'
(HT 1-0) (終了 4-1)

レバークーゼン 対 FCハイデンハイム結果＆スタッツ,