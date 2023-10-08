ブンデスリーガ
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3 - 0
終了
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ヨナス・ホフマン 22'ジェレミー・フリンポン 32'ヴィクター・オコー・ボニフェイス 67'
(HT 2-0) (終了 3-0)

レバークーゼン 対 FCケルン結果＆スタッツ,