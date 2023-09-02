ブンデスリーガ
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5 - 1
終了
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ヴィクター・オコー・ボニフェイス 21', 61'エセキエルパラシオス 49'ヨナス・ホフマン 67'アダム・フロジェク 83'
オスカー・ビルヘルムソン 25'
(HT 1-1) (終了 5-1)

レバークーゼン 対 ダルムシュタット結果＆スタッツ,