ブンデスリーガ
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
アミン・アドリ 61'ロベルト・アンドリッヒ 90' + 6'
クリス・ヒューリッヒ 47'デニズ・ウンダフ 57'
(HT 0-0) (終了 2-2)

レバークーゼン 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,