ブンデスリーガ
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4 - 0
終了
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アレックスグリマルド 23'オディロン・コスヌノウ 57'ヨナタン・ター 73'ネイサン・テラ 83'
(HT 1-0) (終了 4-0)

レバークーゼン 対 ウニオン・ベルリン結果＆スタッツ,