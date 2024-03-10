ブンデスリーガ
team-logo
2 - 0
終了
team-logo
ネイサン・テラ 37'フロリアン・ヴィルツ 86'
(HT 1-0) (終了 2-0)

レバークーゼン 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,