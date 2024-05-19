J2 リーグ
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2 - 1
終了
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若月大和 23'Toa Suneaga 90' + 3'
Kotaro Yamahara 63'
(HT 1-0) (終了 2-1)

レノファ山口FC 対 藤枝MYFC結果＆スタッツ,