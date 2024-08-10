J2 リーグ
team-logo
4 - 3
終了
team-logo
坂圭祐 26' (og)河野孝汯 45' + 1'福島隼人 70' (og)小林成豪 84'
大島康樹 17'宮崎鴻 44'Ota Yamamoto 90' + 5'
(HT 2-2) (終了 4-3)

レノファ山口FC 対 栃木SC結果＆スタッツ,