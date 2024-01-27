FAカップ
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3 - 0
終了
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ジェイミー・ヴァーディ 47'ユヌス・アクグン 72'デニス・プラート 88'
(HT 0-0) (終了 3-0)

レスター・シティ 対 バーミンガムシティ結果＆スタッツ,