FAカップ
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3 - 1
終了
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ジョー・ピゴット 11' (pk)アーロン・ドライナン 65'ルーエル・ソティリオウ 90' + 1'
ジョー・ガーナー 50'
(HT 1-0) (終了 3-1)

レイトンオリエント 対 カーライルユナイテッド結果＆スタッツ,