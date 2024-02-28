クープドゥフランス
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1 - 1PK 2 - 4
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Damien Loppy 90' + 1'
マティアス・オヨウシ 26'
(HT 0-1) (終了 1-1)

ルーアン 対 ヴァランシエンヌ結果＆スタッツ,