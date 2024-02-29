クープドゥフランス
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1 - 3
終了
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Bryan Adinany 61'
アーサー劇場 9'ベンジャミン・ブリジョー 49' (pk), 82'
(HT 0-1) (終了 1-3)

ルピュイ 対 スタッド・レンヌ結果＆スタッツ,