クープドゥフランス
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2 - 1
終了
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Antoine Joujou 16'ダレル・クジャエフ 43'
ゴッドソン・ケレメ 26'
(HT 2-1) (終了 2-1)

ルアーブル 対 カーン結果＆スタッツ,