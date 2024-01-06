クープドゥフランス
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12 - 0
終了
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ユスフ・ヤジチ 11', 45'ジョナサン・デイビッド 25', 36', 75'エドン・ジェグロヴァ 33', 41', 42'Tiago Santos 57'ハウコンアルナルハラルドソン 64' (pk), 64' (pk), 78'Amine Messoussa 89'
(HT 7-0) (終了 12-0)

リール 対 Golden Lion de Saint Joseph結果＆スタッツ,