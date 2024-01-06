クープドゥフランス
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
モハメド・ベンタハール 83'
Issiaka Karamoko 5'Bryan Adinany 38'
(HT 0-2) (終了 1-2)

リヨンラデュシェレ 対 ルピュイ結果＆スタッツ,