リガポルトガル
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3 - 4
終了
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アルトゥール・ジョルジュ 33' (og)アンドレペレイラ 42'コスチーニャ 62' (pk)
Mohamed Belloumi 4'ブルーノ・ドゥアルテ 45' + 2'クラウディオ・ファルカオ 89'ルイコスタ 90' + 3'
(HT 2-2) (終了 3-4)

リオ・アヴェ 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,