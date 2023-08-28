リガポルトガル
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1 - 2
終了
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コスチーニャ 52' (pk)
ウェンダーソンガレーノ 90' + 1' (pk)イバン・マルカノ 90' + 4'
(HT 0-0) (終了 1-2)

リオ・アヴェ 対 FCポルト結果＆スタッツ,